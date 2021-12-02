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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Ексзірка київського Динамо до Росії більше не повернеться: батько озвучив причину

Андрій Трофімов
2 грудня, 10:06
Роман Єременко поставив крапку в російській сторінці своєї футбольної кар'єри через сім'ю

Роман Єременко / Фото: Getty Images

Один із найкращих легіонерів в історії київського Динамо фін Роман Єременко, який у складі "біло-синіх" став чемпіоном України-2009, не має наміру повертатися до Росії, де виступав за Рубін, ЦСКА, Спартак і Ростов. І де він, власне, народився.

Про це розповів його батько, тренер естонського Трансу Олексій Єременко.

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"Нині Роман разом зі своєю родиною живе у Гельсінкі. Він вільний агент, який нікому не належить і готовий відновити свою кар'єру. Чекає на запрошення. Чому не планує повертатися до Росії? За сімейними обставинами. Вся справа у складності із сім'єю. У нього троє дітей шкільного віку, вони ходять до англійської школи".

"Дружина Романа – фінка, яка народилася в Америці. Удома в сім'ї говорять фінською та англійською. Раніше вони отримували візу до Росії лише на три місяці. Уявляєте собі переїзд із трьома дітьми до Росії на три місяці і ці постійні поїздки туди-назад?"

"А коли почалася пандемія коронавірусу, з візами стало ще складніше. Тому інтереси родини наразі – насамперед", – наводить слова Олексія Єременка Err.ee.

Нині півзахиснику Роману Єременку 34 роки.

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Нагадаємо, у листопаді 2017-го УЄФА дискваліфікувала Романа Єременка на два роки через позитивний допінг-тест, зданий після матчу Ліги чемпіонів між леверкузенським Баєром і ЦСКА. В організмі гравця виявили кокаїн та його метаболіти.