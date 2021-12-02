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Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Экс-звезда киевского Динамо в Россию больше не вернется: отец озвучил причину

Андрей Трофимов
2 декабря, 10:06
Роман Еременко поставил точку в российской странице своей футбольной карьеры в интересах семьи

Роман Еременко / Фото: Getty Images

Один из лучших легионеров в истории киевского Динамо финн Роман Еременко, в составе "бело-синих" ставший чемпионом Украины-2009, не намерен возвращаться в Россию, где выступал за Рубин, ЦСКА, Спартак и Ростов. И откуда он, собственно, родом.

Об этом рассказал его отец, тренер эстонского Транса Алексей Еременко.

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"Сейчас Роман вместе со своей семьей живет в Хельсинки. Он свободный агент, никому не принадлежит и готов возобновить свою карьеру. Ждет приглашений. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Все дело в сложности с семьей. У него трое детей школьного возраста, они ходят в английскую школу".

"Жена Романа – финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно?"

"А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало еще сложнее. Поэтому семья вышла на первое место", – приводит слова Алексея Еременко Err.ee.

Сейчас полузащитнику Роману Еременко 34 года.

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Напомним, в ноябре 2017-го УЕФА дисквалифицировал Романа Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов между леверкузенским Байером и ЦСКА. В организме игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.