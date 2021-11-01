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Ексгравець збірної України контрабандою перевіз до Росії колекцію ікон та отримав грамоту від "ДНР"

Олександр Трикіша
1 листопада, 17:39
Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук контрабандою вивіз із України колекцію ікон на суму близько 10 мільйонів євро. У злочині його звинуватила колишня дружина

Анатолій Тимощук незаконно вивіз із України ікони / Фото: Instagram

Під час подружнього життя з Надією Навроцькою Тимощук зібрав колекцію дорогих ікон. Але після розлучення він забрав її разом з собою до Росії.

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Контрабандою в особливо великому розмірі (близько 10 млн. євро) Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і так далі. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його помешкання на Крестовському острові.

Тимощук завіз це, начебто, українське надбання до Росії. Це були наші ікони, але, по суті, не можна вивозити такі цінності з України.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Але Тимощуку можна – чому ні? В Україні, якщо є бабки та "рішали" за спиною, то можна все – і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила та закони лише для простих людей", – розповіла Навроцька в інтерв'ю fanday.net.

Окрім цього, колишня дружина футболіста розповіла, що Тимощук зміг спокійно вивезти своє майно з Донецька та навіть отримав грамоту від самопроголошеного уряду так званої "ДНР".

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"А з Донецька теж Тимощук вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук отримав навіть якусь грамоту від керівництва ДНР.

Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що з Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Туди в Росію вітер йому якось дме сильніше, а він за вітром", – додала колишня дружина.