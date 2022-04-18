Екс-гравець Динамо із прапором України відсвяткував свій перший трофей у Європі (фото)

Роман Безус (по центру) – переможець Кубка Бельгії 2021-2022 / Фото: Getty Images

Попри те, що чемпіонат України пішов на паузу через війну з Росією, наші гравці продовжують виступати у закордонних клубах.

Один із них – Роман Безус, який є гравцем бельгійського Гента. Сьогодні футболіст здобув свій перший трофей у Бельгії, вигравши з "індіанцями" Кубок.

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У фінальному поєдинку Гент протистояв Андерлехту та Безус вийшов на поле з перших хвилин. Українець відіграв 88 хвилин, а самі команди в основний та додатковий час голів не забивали.

Все вирішила серія пенальті, в якій команда Романа зробила на один влучний удар більше. Після гри Безус відзначав успіх із прапором України та фотографувався з уболівальниками.

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Раніше Безус здобував трофеї лише в Україні, вигравши чемпіонат із Динамо, а також два Кубки (з Ворсклою та Динамо). Також хавбек виходив із Дніпром у фінал Ліги Європи у 2015 році, а у складі збірної України забив 5 голів у 24 матчах.