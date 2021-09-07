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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Ексголова ФФУ поїхав до Парижа (фото)

Андрій Трофімов
7 вересня, 11:11
Дочці Анатолія Конькова і його дружини Марії, Олександрі, виповнився рік. Святкувати в повному складі вирушили до Франції

Коньков з дружиною і донькою / Фото: Instagram

Володар Кубка кубків і Суперкубка-1975 у складі Динамо, ексголова ФФУ Анатолій Коньков відвіз свою дружину Марію і дочку Олександру до Франції, щоб там відзначити рік з моменту народження малятка.

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Марія Конькова поділилася знімками біля Ейфелевої вежі в своєму Instagram.

А погулявши в Парижі, родина Конькових вирушила до Біарріца – елегантного міста на південному заході Франції, розташованому уздовж Берега Басків. Він є одним з європейських центрів серфінгу, який обожнює дружина колишнього боса українського футболу.

Нагадаємо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя Раупова) одружилися навесні 2017 року. Вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

Конькову 71 рік, його дружина майже вдвічі молодша.

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