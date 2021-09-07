Экс-глава ФФУ укатил в Париж (фото)

Коньков с женой и дочкой / Фото: Instagram

Обладатель Кубка кубков и Суперкубка-1975 в составе Динамо, экс-глава ФФУ Анатолий Коньков увез свою жену Марию и дочку Александру во Францию, чтобы там отметить годик с момента рождения малышки.

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Мария Конькова поделилась снимками у Эйфелевой башни в своем Instagram.

А погуляв в Париже, семейство Коньковых отправилось в Биарриц – элегантный город на юго-западе Франции, расположенный вдоль Берега Басков. Он является одним из европейских центров серфинга, который обожает супруга бывшего босса украинского футбола.

Напомним, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову 71 год, его супруга почти вдвое моложе.