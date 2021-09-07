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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Экс-глава ФФУ укатил в Париж (фото)

Андрей Трофимов
7 сентября, 11:11
Дочери Анатолия Конькова и его супруги Марии, Александре, исполнился годик. Праздновать в полном составе отправились во Францию

Коньков с женой и дочкой / Фото: Instagram

Обладатель Кубка кубков и Суперкубка-1975 в составе Динамо, экс-глава ФФУ Анатолий Коньков увез свою жену Марию и дочку Александру во Францию, чтобы там отметить годик с момента рождения малышки.

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Мария Конькова поделилась снимками у Эйфелевой башни в своем Instagram.

А погуляв в Париже, семейство Коньковых отправилось в Биарриц – элегантный город на юго-западе Франции, расположенный вдоль Берега Басков. Он является одним из европейских центров серфинга, который обожает супруга бывшего босса украинского футбола.

Напомним, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову 71 год, его супруга почти вдвое моложе.

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