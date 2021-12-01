3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ексчемпіона світу засуджено на два роки: нокаутував жінку у стриптиз-клубі

Олександр Трикіша
1 грудня, 18:52
Колишнього чемпіона світу у легкій вазі американця Роберта Істера засуджено на два роки умовно за завдання тілесних ушкоджень жінці

Роберт Істер засуджений на два роки умовно / Фото: Instagram

Істера було визнано винним у нападі. Йому також заборонили контактувати з жертвою та пройти програму з управління гнівом.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Реклама

Інцидент трапився ще у серпні. Згідно з поліцейськими записами, Істер вдарив 28-річну жінку в обличчя, внаслідок чого вона знепритомніла. Жертва заявила поліції, що перед тим, як ударити її, боксер плюнув у неї.

Істер володів чемпіонським поясом IBF з 2016 до 2018 року. До речі, він завоював титул у поєдинку проти Річарда Коммі – наступного суперника Василя Ломаченка.

Реклама

Усього на рахунку американця 23 перемоги, одна поразка та одна нічия у профі. Boxrec.com ставить Роберта на 11-те місце у світі серед боксерів напівсередньої ваги.

Раніше ми писали, що супернику Ломаченка загрожує смертна кара за вбивство вагітної коханки. Відомий боксер убив свою коханку після відмови зробити аборт.

Реклама

Також ми писали, що чемпіона світу з боксу заарештували за пограбування. Так боксер відпочив зі своїми друзями у місцевому барі.