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Бешикташ --
Спортинг --
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Вільярреал --
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20 жовтня 22:00
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Севілья --
20 жовтня 22:00
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Мальме --
20 жовтня 22:00
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Вольфсбург --
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Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Її не зупинити! Українська красуня щодня міняє купальники

Андрій Трофімов
19 жовтня, 20:33
Чемпіонка Європи відставила в сторону байдарку і показала, як проводить відпустку на морі

Купальники в національних кольорах

Українська спортсменка-красуня Анастасія Горлова недавно дивувалася, як багато лайків збирають її фотографії в купальнику.

Помітивши величезний інтерес з боку підписників, Анастасія продовжила виставляти в Instagram свої пляжні знімки.

За останні два дні Анастасія позувала в національних кольорах – синьому і жовтому купальнику.

Раніше у неї був такий купальний костюм.

Нагадаємо, що Анастасія Горлова – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з веслування на байдарках.

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