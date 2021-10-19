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30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Ее не остановить! Украинская красотка каждый день меняет купальники

Андрей Трофимов
19 октября, 20:33
Чемпионка Европы отставила в сторону байдарку и показала, как проводит отпуск на море

Купальники в национальных цветах

Украинская спортсменка-красавица Анастасия Горлова недавно удивлялась, как много лайков собирают ее фотографии в купальнике.

Заметив огромный интерес со стороны подписчиков, Анастасия продолжила выставлять в Instagram свои пляжные снимки.

За последние два дня Анастасия позировала в национальных цветах – синем и желтом купальнике.

Ранее у нее был такой купальный костюм.

Напомним, что Анастасия Горлова – чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках.

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