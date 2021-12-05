Ледь не помер на рингу: Лопес був на волосині від смерті в бою з Камбососом

Теофімо Лопес / Фото: Getty Images
В кінці листопада Теофімо Лопес зазнав сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа Пошкодження, які колишній абсолют отримав у поєдинку, могли призвести до смерті боксера, заявила лікар-отоларинголог Лінда Даль.
"Він точно міг померти. Я не можу уявити, як він дихав.
Це схоже на те, що хтось прив'язав до його грудей набір гир вагою 300 фунтів. Наче його шия і груди були затиснуті в лещатах. Йому пощастило, що не помер. Повітря було в його грудній клітці, серці і шиї – місцях, де його не повинно бути.
Якби він отримав удар у шию чи груди певним чином у певне місце, у нього міг виникнути колапс легені. Він би миттєво впав і не зміг дихати, і йому знадобилася б трубка для грудної клітки", – цитує Лінду Даль ESPN.
Нагадаємо, що Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів – він більше бив і частіше потрапляв, хоча у відсотковому співвідношенні точнішим був Теофімо. Підсумком поєдинку стала втрата Лопесом всіх чемпіонських поясів.
Боксер Роландо Ромеро заявив, що причиною цього була травма Лопеса. Він упевнений – якби не травма, переміг би Теофімо.