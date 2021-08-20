Єдиного українського чемпіона з боксу примушують до поєдинку проти панамця

Артем Далакян проведе бій проти Луїса Консепсьона / Фото: XSport

Організація вже відправила повідомлення боксерам про початок переговорів. Команди боксерів повинні домовитися про поєдинок до 18 вересня, інакше будуть призначені торги, повідомляється на сайті WBA.

Далакян залишається єдиним діючим чемпіоном світу з України. Він завоював титул WBA в 2018 році, перемігши в США американця Брайана Вілорію.

Відтоді Артем встиг провести чотири успішні захисти титулу. Правда, останній його бій відбувся ще в лютому 2020 року, коли він переміг зі зламаною рукою Хосбера Переса.

Реклама

Всього на рахунку Далакяна 20 перемог (14 – нокаутом) і жодної поразки на професійному рингу. У рейтингу boxrec серед боксерів найлегшої ваги українець посідає сьоме місце.