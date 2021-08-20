Единственного украинского чемпиона по боксу принуждают к поединку против панамца

Артем Далакян проведет бой против Луиса Консепсьона / Фото: XSport

Организация уже отправила сообщение боксерам о начале переговоров. Команды боксеров должны договориться о поединке до 18 сентября, иначе будут назначены торги, сообщается на сайте WBA.

Далакян остается единственным действующим чемпионом мира из Украины. Он завоевал титул WBA в 2018 году, победив в США американца Брайана Вилорию.

С тех пор Артем успел провести четыре успешные защиты титула. Правда, последний его бой состоялся еще в феврале 2020 года, когда он победил со сломанной рукой Хосбера Переса.

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Всего на счету Далакяна 20 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. В рейтинге boxrec среди боксеров наилегчайшего веса украинец занимает седьмое место.