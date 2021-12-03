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11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Джошуа пророкують долю Кличка: тільки так можна перемогти Усика

Олександр Трикіша
3 грудня, 09:42
Колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа потрібно вирішити два питання перед реваншем з Олександром Усиком – знайти нового тренера та впоратися з психологічними проблемами

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа / Фото: AFP

Джошуа матиме шанс повернути свої чемпіонські пояси, які він програв у першому поєдинку проти Олександра Усика.

Таку думку висловив менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте в інтерв'ю Las Vegas Insider.

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Бенте згадав історію, як свого часу проблему з психологією долав Кличко-молодший.

Володимир Кличко і Бернд Бенте / Фото: AFP

"Я рекомендував Еммануеля Стюарда Володимиру Кличку, бо Володимир почував себе не дуже добре після поразки від Коррі Сандерса і він, як ви пам'ятаєте, пробував різних тренерів.

Володимир Кличко і Емануель Стюард у 2012 році / Фото: Getty Images

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І тоді я зателефонував Еммануелю і влаштував їм зустріч, і решта вже, як ми знаємо, історія. За допомогою Стюарда, його різних тактик та їх близьких стосунків, Володимир повернувся на ринг і не програвав майже 10 років. Джошуа може зробити те саме", – згадав Бенте.

Німець вважає, що між Кличком та Джошуа є подібність. Перед повторним боєм з Усиком британцю потрібно отримати хороший психологічний настрій та очистити голову.

Джошуа разом з Кличко / Фото: Getty Images

Психологія – це найважливіший фактор для Джошуа у матчі-реванші. Він має вирішити проблеми з психологією та тренером до реваншу.

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"Якщо він ухвалить правильні рішення, я впевнений, що Джошуа зможе приєднатися до елітної групи триразових чемпіонів світу.

Я вважаю, що йому потрібно внести зміни, і він буде на правильному шляху", – натякнув на перемогу в реванші менеджер, якого цитує xsport.ua.

До речі, ми раніше писали, що Усик поб'ється з Ф'юрі вже навесні. Для цього табором Циганського короля мають бути запропоновані правильні гроші двом боксерам – Ентоні Джошуа та самому Олександру Усику.