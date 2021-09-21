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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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Джошуа на колінах! Ворог Усика дав сенсаційний прогноз на бій

Олег Люлька
21 вересня, 14:35
Іван Редкач, який раніше відзначився безліччю різких випадів у бік Олександра Усика, тепер пророкує йому перемогу нокаутом над Ентоні Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

На думку скандального українського боксера Івана Редкача, бій Джошуа – Усик 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" не триватиме всі 12 раундів.

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"Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не казали бла-бла-бла. Саша його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч!!! Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів (Олександра Повєткіна і Володимира Кличка), але Усик молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на фініші кар'єри. Сашенько, настав твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому! Це буде яскрава емоційна ніч", – написав Іван Редкач в Instagram

При цьому Редкач опублікував реальні фото, як Джошуа відправляє в нокаут Повєткіна і Кличка, і футуристичний колаж, на якому зобразив Джошуа на колінах після того, як того побив Усик.

Цікаво, що ще недавно Редкач вважався ворогом Усика. Наприклад, вимагав вигнати з України "тренера-сепаратиста" останнього.

Також Редкач звинувачував Усика в лицемірстві. "Відповідь Усика на запитання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство", – стверджував Редкач.

І тут – різка зміна гніву на милість...

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Зазначимо, що у букмекерів фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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Дивіться, як раніше Джошуа нокаутував Кличка

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