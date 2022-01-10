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Джокович виграв у суді: у справу втрутилося відео для дорослих

Андрій Трофімов
10 січня, 09:10
Найкращого тенісиста світу мають випустити з карантинного готелю в Австралії, незважаючи на відсутність щеплення від коронавірусу

Серб святкує перемогу / Фото: Reuters

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома", перша ракетка світу серб Новак Джокович виграв справу у суді проти австралійської влади, яка вимагала його депортації з країни через відсутність щеплення від коронавірусу.

На думку судді, рішення анулювати австралійську візу Джоковича "не мало під собою підстав". Суддя ухвалив, що Новака мають негайно випустити з карантинного готелю в аеропорту Мельбурна. Паспорт серба та його особисті речі мають повернути спортсмену.

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Слухання у справі Джоковича почалося із затримкою через проблеми з трансляцією. В одному із сервісів її зламали та почали показувати порно.

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Нагадаємо, 5 січня прикордонна служба Австралії затримала Новака Джоковича в аеропорту Мельбурна на тій підставі, що серб намагався в'їхати на Зелений континент за типом візи, який не допускає того факту, що в нього є медичне звільнення від щеплення від коронавірусу.

При цьому мама найкращого тенісистка світу влаштувала істерику.

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"Мого сина тримають у полоні. Місце, де він перебуває, брудне, повне комах. Він не може спати. Жахлива їжа. Це несправедливо, не по-людськи", – скаржилася Діяна Джокович.

ЩЕ НЕ ФІНІШ

Утім, рішення судді – ще не кінець скандалу і не гарантія виступу Новака Джоковича на Australian Open.

Юрист австралійського МВС попередив суддю, що міністерство розглядає можливість скасування візи серба за допомогою індивідуальних повноважень міністра. У такому разі Джоковича однаково депортують, і він на три роки втратить можливість в'їхати до країни.

Новак Джокович / Фото: Reuters