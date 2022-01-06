Найкращий тенісист світу на межі депортації. А все через вакцину від COVID-19

Новака Джоковича не пускають до Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу. Тенісист приїхав на турнір "Великого шолома"

Фанати Новака прийшли до готелю підтримати тенісиста / Фото: Колаж: Сьогодні

Австралійська влада відклала до понеділка, 10 січня, рішення у справі сербського тенісиста Новака Джоковича. Йому загрожує депортація.

Напередодні Новак прилетів до Мельбурна на Australian Open, але не зміг пройти прикордонний контроль Серб більше п'яти годин розмовляв із прикордонниками, але йому так і не дозволили в'їзд до країни.

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Незабаром стало відомо, що візу Джоковича анулювали. Тенісист не зміг обґрунтувати причини для отримання медичного відведення від вакцинації.

Нагадаємо, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Новак Джокович – діючий та дев'ятиразовий переможець турніру.