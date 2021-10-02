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Двійник Орландо Блума запалює в Україні, поки його брат "ховає" в Мадриді Реал

Андрій Трофімов
2 жовтня, 22:12
У 10-му турі УПЛ Ворскла розгромила Інгулець 3:0 завдяки дублю Олів'є Тілля – того самого, чий брат днями прибив у Мадриді Реал

Орландо Блум і Олів'є Тілль / Фото: Getty Images, Instagram

Забивши у другому таймі три сухі м'ячі, Ворскла в Полтаві розгромила Інгулець 3:0.

Ворскла – Інгулець – 3:0
Голи: Рангель, 66, О.Тілль, 77, 84

ОГЛЯД МАТЧУ

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Героєм у складі полтавців став 24-річний легіонер із Люксембургу Олів'є Тілль, який записав на свій рахунок два голи.

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Отже, Олів'є вийшов на перше місце в чемпіонаті України за системою гол + пас (5 + 4), випередивши динамівця Віктора Циганкова, у якого 7 голів і 1 асист.

Олів'є Тілль / Фото: Instagram

Відзначимо, що зовні півзахисник Ворскли Олів'є Тілль, якого Transfermarkt оцінює в 1,2 млн євро, схожий на зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.

А брат Олів'є Тілля, Себастьян, днями забив на мадридському "Сантьяго Бернабеу" гол, який допоміг молдовському Шерифу в Лізі чемпіонів сенсаційно обіграти Реал 2:1.

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