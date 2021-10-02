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Двойник Орландо Блума зажигает в Украине, пока его брат "хоронит" в Мадриде Реал

Андрей Трофимов
2 октября, 22:12
В 10-м туре УПЛ Ворскла разгромила Ингулец 3:0 благодаря дублю Оливье Тилля – того самого, чей брат на днях прибил в Мадриде Реал

Орландо Блум и Оливье Тилль / Фото: Getty Images, Instagram

Забив во втором тайме три сухих мяча, Ворскла в Полтаве разгромила Ингулец 3:0.

Ворскла – Ингулец – 3:0
Голы: Рангел, 66, О.Тилль, 77, 84

ОБЗОР МАТЧА

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Героем в составе полтавчан стал 24-летний легионер из Люксембурга Оливье Тилль, записавший на свой счет два гола.

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Таким образом Оливье вышел на первое место в чемпионате Украины по системе гол + пас (5+4), опередив динамовца Виктора Цыганкова, у которого 7 голов и 1 ассист.

Оливье Тилль / Фото: Instagram

Отметим, что внешне полузащитник Ворсклы Оливье Тилль, которого Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро, похож на звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.

А брат Оливье Тилля, Себастьян, на днях забил на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гол, который помог молдавскому Шерифу в Лиге чемпионов сенсационно обыграть Реал 2:1.

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