Двоє китайців перевершили всю Росію на Олімпіаді

Чемпіони з Китаю / Фото: Reuters

Переможцями у парному катанні на Іграх-2022 у Пекіні стали господарі Олімпіади – китайці Веньцзін Суй та Хань Цун, які сумарно за виступ у короткій та довільній програмах набрали 239,88 бала.

Реклама

Під час сьогоднішнього прокату довільної програми фігуристка китайської пари помилилася при приземленні після стрибка, але четверний підкрут, виконаний азіатським дуетом, дозволив йому здобути "золото".

Реклама

Реклама

Веньцзін Суй і Хань Цун залишили за спиною всі три пари з країни агресора. Євгенія Тарасова / Володимир Морозов, Анастасія Мішина / Олександр Галлямов та Олександра Бойкова / Дмитро Козловський посіли місця з другого до четвертого.

Нагадаємо, за махінації з допінгом росіяни виступають у Пекіні без прапора, гімну та назви країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Крапку ж в остаточному розподілі медалей в олімпійських змаганнях фігуристів буде поставлено вже після Ігор – у суді. Нагадаємо, РОК можуть позбавити золота у командному турнірі, здобутого за допомогою допінг-грішниці Каміли Валієвої. Тоді чемпіонами стануть американці.