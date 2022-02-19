Двое китайцев уделали всю Россию на Олимпиаде

Чемпионы из Китая / Фото: Reuters

Победителями в парном катании на Играх-2022 в Пекине стали хозяева Олимпиады – китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, суммарно за выступление в короткой и произвольной программах набравшие 239,88 балла.

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По ходу сегодняшнего проката произвольной программы фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, исполненный азиатским дуэтом, позволил ему добыть "золото".

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Вэньцзин Суй и Хань Цун оставили у себя за спиной все три пары из страны агрессора. Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли места со второго по четвертое.

Напомним, за махинации с допингом россияне выступают в Пекине без флага, гимна и названия страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Между тем точка в окончательном распределении медалей в олимпийских соревнованиях фигуристов будет поставлена уже после Игр – в суде. Напомним, РОК могут лишить золота в командном турнире, добытого с помощью допинг-грешницы Камилы Валиевой. Тогда чемпионами станут американцы.