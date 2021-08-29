28 серпня 14:30 Про матч
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 1
Дніпро-1 2
28 серпня 19:30
Динамо 7
Колос 0
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Дві золоті медалі! Фантастичний для України початок неділі в Токіо-2020!

Любомир Луканюк
29 серпня, 08:32
Оксана Зубковська в стрибках в довжину і Роман Полянський в академічному веслуванні стали чемпіонами Паралімпійських ігор в Токіо

Зубковська виграє золото четверту Паралімпіаду поспіль / Фото: Getty Images

Українські спортсмени продовжують нас радувати на Паралімпійських іграх в Токіо. Вранці в неділю наша команда завоювала дві золоті медалі!

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40-річна Оксана Зубковська ось уже 13 років нікого не підпускає до найвищої сходинки п'єдесталу в стрибках в довжину. Рекордсменка світу вигравала золоті медалі в Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016. І ось медаль в Токіо-2020! Просто феноменальне досягнення української легкоатлетки.

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Ще одну сьогодні нагороду вищої проби для України завоював Роман Полянський в академічному веслуванні на 2000 м. Це друге паралімпійське золото в кар'єрі нашого спортсмена. На Іграх 2016 він також був першим.

Отже, в загальнокомандному заліку Україна вже виграла 36 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.

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