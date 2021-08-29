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Две золотые медали! Фантастическое для Украины начало воскресенья в Токио-2020!

Любомир Луканюк
29 августа, 08:32
Оксана Зубковская в прыжках в длину и Роман Полянский в академической гребли стали чемпионами Паралимпийских игр в Токио

Зубковская выигрывает золото четвертую Паралимпиаду подряд / Фото: Getty Images

Украинские спортсмены продолжают нас радовать на Паралимпийских играх в Токио. Утром в воскресенье наша команда завоевала две золотые медали!

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40-летняя Оксана Зубковская вот уже 13 лет никого не подпускает к высшей ступени пьедестала в прыжках в длину. Рекордсменка мира выигрывала золотые медали в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016. И вот медаль в Токио-2020! Просто феноменальное достижение украинской легкоатлетки.

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Еще одну сегодня награду высшей пробы для Украины завоевал Роман Полянский в академической гребле на 2000 м. Это второе паралимпийское золото в карьере нашего спортсмена. На Играх-2016 он также был первым.

Таким образом, в общекомандном зачете Украина уже выиграла 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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