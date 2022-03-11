Два тижні під російськими обстрілами. Ващук з сім'єю вибрався з Гостомеля

Понад два тижні Ващук разом з сім'єю не міг вибратися з Гостомеля / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники однією з перших цілей обрали аеродром у Гостомелі. Запеклі бої там продовжуються досі.

Легенда київського "Динамо" Владислав Ващук разом з дітьми рятувався від російських обстрілів у бомбосховищі у Гостомелі.

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Тільки сьогодні Ващук повідомив про те, що йому з сім'єю нарешті вдалося вибратися з-під бомбардувань.

"Друзі! Учора з дітьми виїхали гуманітарним коридором з Гостомеля. Все гаразд, приходимо до тями. Дякую всім, хто підтримував. Все буде добре. Миру нам усім", – написав Ващук у себе в Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні УАФ покарала експартнера Ващука по збірній України Анатолія Тимощука. Тепер Тимощук зможе тренувати лише дворову команду.

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З моменту нападу Росії колишня легенда національної команди України ніяк не підтримав свою батьківщину, не виступив за мир і продовжує працювати тренером у Зеніті з Санкт-Петербурга.