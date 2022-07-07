Дві дебютантки у фіналі Вімблдону. Стали відомі фіналістки жіночого турніру

Онс Жабер та Єлєна Рибакіна вийшли у фінал Вімблдону

Сьогодні на Вімблдоні визначились фіналісти жіночого одиночного турніру. До вирішальної битви не дійшла головна фаворитка івенту Іга Свьонтек, яка вилетіла в третьому колі.

Тепер найбільші шанси на перемогу у змаганні у спортсменки з Тунісу Онс Жабер. Дівчина зуміла подолати сенсацію Тетяну Марію у трьох сетах (6:2/3:6/6:1) та вийти у перший для себе фінал турніру Великого шлему.

Реклама

Читайте також: Вімблдон покарали штрафом за підтримку України

Її суперниця – 23-й номер рейтингу WTA Олена Рибакіна. Тенісистка з Казахстану зненацька у двох сетах переграла колись топову спортсменку Сімону Халеп. Для Олени це також перший вихід до фіналу ТБШ за кар'єру.

Нагадаємо, що на Вімблдоні брали участь чотири українки. Далі за всіх зайшла Леся Цуренко, яка лише у третьому раунді поступилася Юле Німаєр. Водночас Ангеліна Калініна та Марта Костюк вибули у другому колі, а Даяна Ястремська – у першому.

Реклама

Завтра стануть відомі фіналісти чоловічого турніру. Новак Джокович боротиметься з Кемероном Норрі, тоді як Рафаелю Надалю протистоятиме Нік Кірьос.