"Дубай, ти – приголомшливий": Білодід показала відпочинок у сексі-сукні

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід змінила кімоно на сукню чорного кольору. Красуня зараз відпочиває в ОАЕ.

Раніше ми писали, що представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з фоловерами дуже гарячим контентом.

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"Дубай, ти – приголомшливий", – прокоментувала Дар'я своє фото в сексуальній сукні на тлі хмарочоса.

Раніше батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід розповів про плани Дарії.

"Відпочинок, гадаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом. А як Дар'я відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху відновлювати тренування", – сказав Геннадій Білодід.

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При цьому сама Дар'я Білодід заявила, що має намір продовжити кар'єру в спорті: "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Прагну, щоб ця мрія здійснилася".