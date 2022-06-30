Друг Путіна збирається завдати удару по Шахтарю

Сільвіо Берлусконі хоче забрати в Монцу Марлона

Наприкінці серпня стартує новий сезон чемпіонату України з футболу. Попри війну, турнір має відбутися на території нашої країни без глядачів.

Це рішення відштовхне більшість легіонерів, які не захочуть грати у воєнній країні. Одним із таких може стати бразильський гравець Марлон, до якого є інтерес у Серії А.

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Як повідомляє італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо, на футболіста претендують Фіорентина та новачок елітного дивізіону Монца. Саме останні вже зробили Шахтарю пропозицію про трансфер.

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Нагадаємо, що власником Монци є скандальний шанувальник і друг російського фюрера Путіна Сільвіо Берлусконі, який раніше був прем'єр-міністром Італії та господарем футбольного клубу Мілан. Для команди це буде дебютний сезон у Серії А.

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Нагадаємо, що Марлон приєднався до Шахтаря минулого літа. Донеччани заплатили за захисника Сассуоло 12 мільйонів євро, підписавши з ним контракт до 2026 року. За "гірників" бразилець встиг відіграти 29 матчів, десять із яких – на "нуль".