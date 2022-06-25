Шахтар – частина моєї історії! Бразилець зворушливо попрощався з клубом

Три роки у донецькому Шахтарі провів бразильський півзахисник Маркос Антоніо, тепер він продовжить кар'єру у римському Лаціо

Маркос Антонио перейшов з Шахтаря у Лаціо / Фото: Колаж: Сьогодні

Бразильський півзахисник Маркос Антоніо попрощався із донецьким Шахтарем. 22-річний гравець залишив зворушливий пост у соцмережах. А ще не так давно Маркос Антоніо проводив автограф-сесію на "Олімпійському".

"Прощання ніколи не буває легким, але щоб один цикл розпочався, інший має закінчитися. Сьогодні я прощаюся з Шахтарем. Я носив футболку цього клубу три роки і просто повинен подякувати Шахтарю за все. Ти – частина моєї історії. Спасибі всім. Також дякую українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я вирушу до нових випробувань, але не забуду все, що прожив із Шахтарем", – написав футболіст у Instagram.

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Найближчим часом Маркос Антоніо стане гравцем італійського Лаціо. Контракт бразильця із римським клубом буде розрахований на п'ять років.

Маркос Антоніо перейшов до Шахтаря з португальського клубу Ешторіл-Прая у січні 2019 року. У складі "гірників" він провів 69 матчів, забив дев'ять голів.

Двічі ставав чемпіоном України, виграв Кубок України та Суперкубок України.