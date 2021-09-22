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Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Рух --
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Друг не вірить в Усика: "Реально, шанси на користь Джошуа"

Андрій Трофімов
22 вересня, 16:52
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що габарити Ентоні Джошуа роблять його фаворитом в бою проти Олександра Усика

Гвоздик і Усик / Фото: Instagram

Напередодні чемпіонського бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа багато думок і прогнозів.

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Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик оцінив шанси свого друга Усика на перемогу.

"Я дуже вболіваю за Сашу і дуже хочу, щоб він виграв. Але якщо реально дивитися на ситуацію, то моя думка: до бою шанси 55 на 45 на користь Джошуа. Знаєте відоме прислів'я, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького боксера.

Джошуа ще ніколи не зустрічався з таким боксером, як Усик. Саша ще не боксував з таким бійцем, як Джошуа. Так, був Чісора – міцний боксер, але середняк. Плюс, він нижче Усика. Поки складно спрогнозувати, як будуть розвиватися події, враховуючи, що Джошуа не тільки сильно б'є, але і ще вище Саші" , – цитує Гвоздика СпортАрена.

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У букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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