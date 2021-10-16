16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Бійка в матчі Спартак – Динамо (відео)

Андрій Трофімов
16 жовтня, 21:08
Гра московських команд в чемпіонаті Росії відзначилася масовими сутичками і завершилася внічию 2:2 – у складі Динамо забив українець Ордець

Бійка в матчі РПЛ / Фото: Спорт-Экспресс

Бійка в московському дербі Спартак – Динамо (2: 2) спалахнула на 40-й хвилині після жорсткого підкату півзахисника Динамо Арсена Захаряна проти бельгійського захисника Спартака Максиміліано Кофріє.

Реклама

Внаслідок фолу спартаківець вилетів за межі поля і залишився лежати біля технічної зони Динамо.

Невдовзі після цього футболісти обох команд, а також запасні та персонал суперників почали штовхатися і хапати один одного. В одній із пар зчепилися Георгій Джикія (Спартак) і Данило Фомін (Динамо).

Реклама

Арбітр Сергій Карасьов спостерігав за цим з боку, а за підсумками бійки показав чотири жовті картки – по дві кожній команді.

Московське Динамо, в тренерському штабі якого працює Андрій Воронін, вело 2:0. Але матч завершився внічию – 2:2. Перший м'яч у складі Динамо забив український захисник Іван Ордець.

Спартак М – Динамо М – 2:2
Голи: Джикія, 87, Жиго, 90+1 – Ордець, 19, Тюкавін, 60

Реклама

Фото – СЕ

Реклама