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Драка в матче Спартак – Динамо (видео)

Андрей Трофимов
16 октября, 21:08
Игра московских команд в чемпионате России отметилась массовой потасовкой и завершилась вничью 2:2 – в составе Динамо забил украинец Ордец

Драка в матче РПЛ / Фото: Спорт-Экспресс

Потасовка в московском дерби Спартак – Динамо (2:2) вспыхнула на 40-й минуте после жесткого подката полузащитника Динамо Арсена Захаряна против бельгийского защитника Спартака Максимилиано Кофрие.

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Вследствие фола спартаковец вылетел за бровку и остался лежать у технической зоны Динамо.

Вскоре после этого футболисты обеих команд, а также запасные и персонал соперников начали толкаться и хватать друг друга. В одной из пар Георгий Джикия (Спартак) и Даниил Фомин (Динамо) сцепились в захвате.

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Арбитр Сергей Карасев наблюдал за этим со стороны, а по итогам потасовки показал четыре желтые карточки – по две каждой команде.

Московское Динамо, в тренерском штабе которого работает Андрей Воронин, вело 2:0. Но матч завершился вничью – 2:2. Первый мяч в составе Динамо забил украинский защитник Иван Ордец.

Спартак М – Динамо М – 2:2
Голы: Джикия, 87, Жиго, 90+1 – Ордец, 19, Тюкавин, 60

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Фото – СЭ

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