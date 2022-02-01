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Довели: поліція назвала основні версії загибелі Вірчиса

Андрій Трофімов
1 лютого, 19:16
У поліції схиляються до того, що знаменитий боксер наклав на себе руки або його довели до цього

Володимир Вірчис / Фото: Facebook

Основними версіями загибелі Володимира Вірчиса є вчинення самогубства чи доведення до самогубства.

Про це йдеться у заяві поліції Києва.

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У рамках кримінального провадження опитуються рідні Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні стосунки чи боргові зобов'язання, а також наявність у боксера проблем у особистому та професійному житті.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

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Нагадаємо, тіло Вірчиса було виявлено перехожим у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі столиці.

У відкритих джерелах повідомляється, що нібито незадовго до смерті Вірчис приходив на суд до Владислава Мангера. Останній фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Повідомляється, що нібито Мангер заборгував Вірчису гроші і в будівлі суду між ними відбулася емоційна суперечка.

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Хто такий Володимир Вірчис

  • Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. 1999 року розпочав професійну кар'єру.
  • З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу 2009 року.
  • Українець володів інтерконтинентальними титулами за версіями IBF та WBO у надважкій вазі. 2008 року він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду побитися за титул з Віталієм Кличком.