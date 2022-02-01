Довели: полиция назвала основные версии гибели Вирчиса

Владимир Вирчис / Фото: Facebook

Основными версиями гибели Владимира Вирчиса являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства.

Об этом говорится в заявлении полиции Киева.

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В рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства, а также наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

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Напомним, тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

В открытых источниках сообщается, что, якобы, незадолго до смерти Вирчис приходил на суд к Владиславу Мангеру. Последний фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Сообщается, что, якобы, Мангер задолжал Вирчису деньги и в здании суда между ними произошла эмоциональная словесная перепалка.

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Кто такой Владимир Вирчис