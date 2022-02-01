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Довели: полиция назвала основные версии гибели Вирчиса

Андрей Трофимов
1 февраля, 19:16
В полиции склоняются к тому, что знаменитый боксер наложил на себя руки или его довели до этого

Владимир Вирчис / Фото: Facebook

Основными версиями гибели Владимира Вирчиса являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства.

Об этом говорится в заявлении полиции Киева.

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В рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства, а также наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

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Напомним, тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

В открытых источниках сообщается, что, якобы, незадолго до смерти Вирчис приходил на суд к Владиславу Мангеру. Последний фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Сообщается, что, якобы, Мангер задолжал Вирчису деньги и в здании суда между ними произошла эмоциональная словесная перепалка.

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Кто такой Владимир Вирчис

  • Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
  • Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
  • Украинец владел интерконтинентальными титулами по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.