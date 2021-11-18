"Достав залізний прут і почав мене бити": жахливі подробиці про напад на футболістку ПСЖ

Хейра Хамрауї / Фото: AFP

Французька поліція продовжує розслідування за фактом побиття футболістки ПСЖ та збірної Франції Хейри Хамрауї, на яку було вчинено жорстокий напад увечері 4 листопада.

Того вечора футболістка ПСЖ Амінату Діалло привезла свою партнерку по команді Хейру Хамрауї додому після вечері. Але під час руху Хамрауї витягли з машини двоє чоловіків у масках і жорстоко побили залізним прутом. Діалло незабаром заарештували за підозрою у причетності, згодом її відпустили.

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"Вони негайно почали кричати, щоб ми відчинили двері. Нападник на моєму боці витягнув мене з машини і повалив на землю. Він дістав залізний прут і почав мене бити. Він явно намагався вдарити мене по ногах, а я намагалася боронитися руками. Мені здалося, що це тривало кілька хвилин, але потім Аміната сказала мені, що все швидко скінчилося. Думаю, що нападники втекли, бо на вулицю виїжджали машини. Вони швидко зникли з поля зору – я думаю, поблизу чекала машина для втечі", – наводить слова Хамрауї L'Equipe.

Хамрауї зрештою доправили до лікарні, де дівчині наклали шви на ноги та руки.

Раніше була інформація, що у розслідуванні фігурує ім'я колишнього захисника Монако, Ліона, Барселони та збірної Франції Еріка Абідаля. Він потрапив у поле зору поліції після ретельного вивчення телефонних переговорів Хамрауї.