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Прикра помилка: МОК пояснив, чому український Крим на сайті Олімпіади був російським

23 липня, 09:31

Олег Люлька

У Міжнародному олімпійському комітеті, який спочатку відрізав Крим від України, списали все на помилку провайдера – офіційна реакція винуватців скандалу

На сайті Ігор Крим спершу відрізали від України / Фото: Reuters

Як заявили в МОК, неправильна карта України, яка певний час відображалася у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone на сайті Ігор, стала наслідком "прикрої помилки".

"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", – наводить слова представника прес-служби МОК Р-Спорт

ЯК БУЛО

ЯК СТАЛО

Нагадаємо, спочатку офіційний сайт Олімпійських ігор, які відкриються в п'ятницю в Токіо, неправильно зобразив кордони нашої держави, відрізавши Крим від материкової частини України.

Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

Пізніше карту України на офіційному ресурсі Ігор виправили, прибравши кордон між материковою частиною нашої держави і півостровом.

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