Дообнімалися: друг Верняєва вчить убивати українців

Микита Нагорний очолює "Юнармію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні Олімпійські ігри приносили Україні як радість перемог, так і гіркоту скандалів.

Причина склок завжди була одна: чому українські спортсмени фотографуються та обіймаються з представниками Росії?

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Виправдання було шаблонним: спорт поза політикою! А війна поза спортом? Давайте подивимося, як повелися сторони, помічені в обнімашках після нападу Росії на Україну.

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Нагорний – голова путінюгенда

Під час бразильських Ігор-2016 в Україні захейтили Олега Верняєва.

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Наш гімнаст на п'єдесталі обіймався із росіянином Давидом Белявським. А потім в олімпійському селищі Верняєв фотографувався з Микитою Нагорним.

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"У Росії багато вболівальників, які мене весь час підтримують, вітають. Тобто доброзичливо ставляться. І так само хлопці з їхньої команди. Ми спілкуємося з ними вже багато років. Я розмовляю з людиною, яку знаю вже не один рік, яка нам же допомагає. На кожному змаганні може зателефонувати, запитати, дізнатися, що нам потрібно, та привезти", – говорив Верняєв про Нагорного.

Але коли почалася війна Белявський та Нагорний лише шкодували, що у Росії заблокували Іnstagram. Їх абсолютно не цікавила смерть тисяч мирних громадян.

Більше того, Микита Нагорний – начальник головного штабу "Юнармія" з грудня 2020 року. Такого собі гітлерюгенда російського розливу.

Одна з цілей "Юнармії" – формування у молоді готовності та практичної спроможності до виконання громадянського обов'язку та конституційних обов'язків щодо захисту Вітчизни.

Тобто Нагорний готує майбутніх убивць, ґвалтівників та мародерів. І так може статися, що вихованці Нагорного виявляться по різні боки окопа з другом російського гімнаста – Верняєвим.

Українець уже приміряв військову форму і дав чітко зрозуміти, що він не буде осторонь цієї війни.

Буров вирішив морозитись

Фристайлісту Олександру Абраменку також дісталося. Спочатку у Пхенчхані-2018, потім у Пекіні-2022 він обіймався із суперником із РФ Іллею Буровим. "Мій друг виграв медаль", – так коментував тоді Буров.

Наразі Ілля Буров мовчить у соцмережах. А Олександр Абраменко перерахував призові за медаль Ігор-2022 потерпілим від війни.

Подруга Путіна не засудила війну

Стрибунка у висоту Ярослава Магучих після завоювання медалі в Токіо-2020 у пориві емоцій обіймалася з довіреною особою Путіна – чемпіонкою Ігор Марією Ласіцкене.

Тоді на захист Ярослави від хейтерів піднялося багато народу. Чи мали вони рацію? Судіть самі – Ласіцкене не засудила війну в Україні та бомбардування рідного міста своєї подруги.

Ярослава звернулася до росіян, у тому числі і Ласіцкена:

"Досить робити вигляд, що немає війни! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів і це наша реальність! Бездіяльно ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але будемо захищати наш дім".