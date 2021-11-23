Зірку Барселони пограбували під час матчу

Ансу Фаті / Фото: Reuters

Сам Фаті в матчі Барселони з Еспаньолом 1:0 на вікенді не брав участі через травму, проте був поряд із командою на стадіоні "Камп Ноу", а в цей час злодії проникли на верхній поверх його особняка.

Як повідомляє Marca, злочинці забрали з дому Фаті гроші, коштовності та годинники.

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Що цікаво, сім'я гравця у цей час спостерігала за грою по телевізору у вітальні, розташованій на першому поверсі. Підозрілі звуки насторожили родичів Ансу Фаті, які викликали поліцію.

Але коли прибув патруль, злодії вже втекли. При цьому сигналізація та камери відеоспостереження були вимкнені.

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Зазначимо, що нещодавно Ансу Фаті, якого називають Новим Мессі, продовжив контракт із Барселоною до літа 2027 року. Сума викупу футболіста із Гвінеї-Бісау становить один мільярд євро.

Ансу Фаті / Фото: AFP

Раніше ми писали, що злодії вкрали олімпійські медалі у росіянки, а потім повернули з коробкою цукерок.