Оце так дебют! Хаві у першому ж матчі з Барселоною грохнув принципового суперника

Хаві виграв свій перший матч на чолі Барселони. Дебют припав на каталонське дербі проти Еспаньйола у 14-му турі чемпіонаті Іспанії

Хаві дебютував у Барселоні з перемоги / Фото: Reuters

Долю зустрічі вирішив один єдиний гол, забитий Мемфісом Депаєм на початку другого тайму. До речі, раніше зірка Барселони став найкращим бомбардиром європейських збірних у 2021 році.

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Завдяки цій перемозі Барселона піднялася на шосте місце у турнірній таблиці Прімери. Від першої трійки їх відокремлює сім балів.

Наступного тижня на каталонців чекає матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки, а потім зустріч із Вільярреалом.

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Хаві очолив Барселону ще 6 листопада, але через паузу на матчі збірних дебютувати на чолі рідної команди вдалося лише зараз. Іспанець замінив на посаді Рональда Кумана. Після звільнення нідерландця команду тимчасово тренував Серхі Бархуан.

Хаві – головний тренер Барселони / Фото: ФК Барселона

Хаві є справжньою легендою Барселони. Він є вихованцем клубу та провів у рідній команді практично всю кар'єру, доки у 2015 році не перейшов до Аль-Садда.

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Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубків Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.