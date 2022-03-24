Донька Шойгу раптово з'явилася у Башкирії: що вона там робить

Сергій Шойгу та його донька Ксенія

Однією з гарячих тем останніх днів стало несподіване зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Політик не з'являвся на людях із 11 березня, хоча його фашистська армія продовжує війну проти України.

Реклама

Сьогодні ж Шойгу засвітився на засіданні Радбезу РФ, однак у Мережі поставили під сумнів справжність його особи. Тим часом з'явилася донька військового злочинця Шойгу – Ксенія.

31-річна дівчина тісно пов'язана із спортом, адже є президентом федерації тріатлону Росії. Шойгу-молодша двічі брала участь у забігах, один із яких пройшов у Новій Зеландії ще до повної ізоляції РФ (2019 року).

Реклама

Сьогодні Ксенія з'явилася в Башкирії, де зустрілася з головою місцевої республіки для обговорення свого проєкту "Гонка Героїв". Нічого спільного із військовою тематикою батька він не має.

Це масовий спортивний захід, суть якого полягає в екстремальному забігу з перешкодами. Вони проводяться на рівнині та гірській місцевості із застосуванням трамплінів, тарзанок і навіть із імітацією бойових дій. Куди ж без цього у Росії...

Реклама

Ксенія обговорила будівництво парку для "Гонки Героїв" під Уфою. При цьому свого часу до ініціативи доньки вирішив примазатись і сам міністр оборони.

Шойгу-старший минулого року заявив, що у парку під "Гонки Героїв" має бути організований центр підготовки до військової служби. Хто знає, можливо саме з цим пов'язаний візит Ксенії до Башкирії, адже Росії не вистачає кадрів для реалізації кривавих амбіцій Путіна в Україні.