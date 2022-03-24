Дочка Шойгу внезапно объявилась в Башкирии: что она там делает

Сергей Шойгу и его дочь Ксения

Одной из горячих тем последних дней стал неожиданное исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу. Политик не появлялся на людях с 11 марта, хотя его фашистская армия продолжает войну против Украины.

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Сегодня же Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, однако в Сети поставили под сомнение подлинность его личности. Тем временем объявилась дочь военного преступника Шойгу – Ксения.

31-летняя девушка тесно связана со спортом, ведь является президентом федерации триатлона России. Шойгу-младшая дважды брала участие в забегах, один из которых прошел в Новой Зеландии еще до полной изоляции РФ (в 2019 году).

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Сегодня Ксения объявилась в Башкирии, где встретилась с главой местной республики для обсуждения своего проекта "Гонка Героев". Ничего общего с военной тематикой отца он не имеет.

Это массовое спортивное мероприятие, суть которого заключается в экстремальном забеге с препятствиями. Они проводятся на равнине и горной местности с применением трамплинов, тарзанок и даже с имитацией боевых действий. Куда ж без этого в России...

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Ксения обсудила строительство парка для "Гонки Героев" под Уфой. При этом в свое время к инициативе дочери решил примазаться и сам министр обороны.

Шойгу-старший в прошлом году заявил, что в парке под "Гонки Героев" должен быть организован центр по подготовке к военной службе. Кто знает, возможно, именно с этим связан визит Ксении в Башкирию, ведь России не хватает кадров для реализации кровавых амбиций Путина в Украине.