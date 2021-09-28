Усик переміг Джошуа завдяки пораді сина: зізнання боксера

Усик і його діти / Фото: Instagram

Дружина Олександра Усика Катерина в ніч на неділю з-поміж перших привітала його з перемогою над Ентоні Джошуа, оскільки під час поєдинку перебувала біля рингу в Лондоні.

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А ось як дивилися бій троє дітей українського боксера – 11-річна Єлизавета, 8-річний Кирило і 6-річний Михайло – залишалося таємницею, яку Олександр Усик сьогодні розкрив.

"Я розмовляв з дочкою в день поєдинку. Бачив, що вона хвилююче до цього ставиться. Вона дивилася перший і другий раунди бою з Джошуа, потім пішла кудись, ходила-ходила з моєю мамою. До восьмого раунду повернулася"

"Мама взагалі не дивиться в прямому ефірі, тільки в запису з ранку, коли вже знає результат"

"Хлопці мої тоді вже спали"

Усик і його донька-перекурка / Фото: Instagram

"Син Кирило, старший, 8 років, прокинувшись вранці, подивився сам"

"До речі, не знаю, чи дивився молодший Михайло. Він у нас бос. Гадаю, дивився"

"До речі, знаєте, перед тим, як ми уклали контракт на бій із Джошуа, я лежав у Кирила в кімнаті, і він каже: "Ти що, з Ентоні Джошуа будеш боксувати?". "Звідки знаєш?" – "Та у нас у школі про це розмовляють, в інтернеті пишуть". Я кажу йому: "Так, вочевидь, із ним". І тут син мені: "Ні, ну ти виграєш"

"А що ще син скаже батькові? Але я в нього запитую: "А що мені для цього потрібно зробити?" І він відповідає: "Тато, тобі потрібно дуже старанно потрудитися"

"Йому вісім років, комар. Ти, взагалі, звідки знаєш, що мені треба робити... Але він дуже чітко все сказав – старанно потрудитися... Що ми і зробили"

"Зрозуміло, що діти переживають, адже не тільки ми б'ємо суперників, але і вони нас, – розповів Олександр Усик на сьогоднішній прес-коференції. – Але це моя робота"

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.