Дочка Блохіна показала жахливі наслідки геноциду у Бородянці

Ірина Блохіна побувала у розгромленій рашистами Бородянці / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Бородяка – один із найбільш постраждалих від російських окупантів міст України. Число жертв обчислюється десятками. У місті рятувальники продовжують шукати загиблих у зруйнованих будинках.

У багатостраждальному місті побувала донька Олега Блохіна Ірина. Разом зі своїм чоловіком Олексієм Бринзаком вони займаються волонтерською діяльністю, допомагаючи українцям, які постраждали від війни. Ірина на свої очі побачила звірства російських фашистів.

Реклама

"Бородянка. Бракує слів, щоб описати жахи, які ми бачили. Ми їхали 4 години, бо всі дороги розбиті. Машини, що згоріли, з білим прапором і табличкою "Діти"... Довелося їхати через замінований ліс, бо міст зруйнований. Боячись мін, дякувати Богу, ми приїхали в Бородянку. Люди відрізані від усього. Стільникового зв'язку немає. Немає води. Нема їжі.

У Бородянці не залишилося цілих багатоповерхових будинків / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Ми зустрічали людей, які й досі нічого не чують від вибухів. Їхній слух ще не відновився. Вони не могли говорити. В їхніх очах були жахи, через які вони пройшли, і біль, що розриває серце, і вони були дуже вдячні за те, що ми приносимо їжу. Під руїнами ще можуть бути сотні людей. Все абсолютно зруйноване. Усі запаси їжі закінчилися. Численні ферми зруйновані. Поля усіяні мільйонами бомб та уламків металу.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В даний момент ми не можемо оговтатися від жахів та звірств геноциду та жорстокого знищення .. Ми вже ніколи не будемо колишніми. Мій чоловік і я допомагаємо всім, що можемо…



Найбожевільніше у всьому цьому те, що це був день народження мого чоловіка, і це все, що він хотів зробити у свій день народження – допомогти …", – написала Іріша Блохіна у своєму Instagram.

Реклама

Зазначимо, що Бородянка – це батьківщина матері Олега Блохіна Катерини Адаменко. Уславлена українська спортсменка та тренер народилася у селі Небрат Бородянського району.

Реклама

Додамо, що Іріша Блохіна одружена з Олексієм Бринзаком – сином президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.