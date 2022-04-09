Дочь Блохина показала ужасные последствия геноцида в Бородянке

Ирина Блохина побывала в разгромленной рашистами Бородянке / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Бородяка – один из наиболее пострадавших от российских оккупантов городов Украины. Число жертв исчисляется десятками. В городе спасатели продолжают искать погибших в разрушенных зданиях.

В многострадальном городе побывала дочь Олега Блохина Ирина. Вместе со своим мужем Алексеем Брынзаком они занимаются волонтерской деятельностью, помогая пострадавшим от войны украинцам. Ирина на свои глаза увидела зверства российских фашистов.

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"Бородянка. Не хватает слов, чтобы описать ужасы, которые мы видели. Мы ехали 4 часа, потому что все дороги разбиты. Сгоревшие машины с белым флагом и табличкой "Дети"... Пришлось ехать через заминированный лес, потому что мост разрушен. Боясь мин, слава богу, мы приехали на Бородянку. Люди отрезаны от всего. Сотовой связи нет. Нет воды. Нет еды.

В Бородянке не осталось целых многоэтажных домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мы встречали людей, которые до сих пор ничего не слышат от взрывов. Их слух еще не восстановился. Они не могли говорить. В их глазах были ужасы, через которые они прошли, и боль, разрывающая сердце, и они были безмерно благодарны за то, что мы приносим еду. Под руинами еще могут быть сотни людей. Все абсолютно разрушено. Все запасы еды закончились. Бесчисленные фермы разрушены. Поля усеяны миллионами бомб и осколков металла.

Женщина из Бородянки смотрит, как спасатели разбирают завалы, под которыми осталась ее семья / Фото: Коллаж: Сегодня

В данный момент мы не можем оправиться от ужасов и зверств геноцида и жестокого уничтожения.. Мы уже никогда не будем прежними. Мой муж и я помогаем всем, чем можем…



Самое безумное во всем этом то, что это был день рождения моего мужа, и это все, что он хотел сделать в свой день рождения – помочь…", – написала Ириша Блохина в своем Instagram.

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Отметим, что Бородянка – это родина матери Олега Блохина Екатерины Адаменко. Прославленная украинская спортсменка и тренер родилась в селе Небрат Бородянского района.

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Добавим, что Ириша Блохина замужем за Алексеем Брынзаком – сыном президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.