Дніпро-1 – Маріуполь: відео голів та огляд матчу УПЛ

Підопічні Ігор Йовічевіча зуміли здобути другу перемогу в чемпіонаті України та вийти на перше місце

Маріуполь поступився в гостях Дніпру-1 / Фото: официальный сайт УПЛ

Останнім матчем суботи в УПЛ була зустріч Дніпра-1 та Маріуполя. Команда Ігор Йовічевіча зуміла тріумфувати на "Дніпро-Арені", забивши два голи в першому таймі.

Рахунок на 14-ій хвилині відкрив Артем Довбик, який добив м'яч після удару Чуже в стійку. А вже на 30-ій хвилині Назаренко допоміг Дніпру-1 розвинути успіх. Олександр майстерно пробив з кута карного майданчика в дальній кут воріт Кудрика.

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У другому таймі підопічні Маркевича відіграли один гол. В'юнник успішно замкнув простріл від Мампассі. Однак домогтися більшого гостям не дозволило вилучення Драмбаєва. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу в Дніпрі:

14 хвилина. Гол Артема Довбика.

30 хвилина. Гол Олександра Назаренка.

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77 хвилина. Гол Богдана В'юнника.

82 хвилина. Вилучення Олександра Драмбаєва.

ОГЛЯД МАТЧУ

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