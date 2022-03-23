Для росіян це нормально – брати чужі речі. Гераскевич висміяв ряженого олімпійця

Рашисти крадуть не лише чужі території, а й медалі / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Російський гімнаст Іван Куляк знову вляпався в скандал. Під час бутафорного мітингу-концерту в "Лужниках" 18 березня юний рашист з'явився з чужою олімпійською медаллю Ріо-2016.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на ряженого "олімпійця" з чужими медалями.

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"На першому фото видно Івана, того самого хлопця з другого фото. На його шиї медаль з Олімпіади Ріо-2016. Цікавий факт, що Івану тоді було 14 років і він не виступав на ОІ. Напевно, це нормально для них – брати чужі речі.



Про які олімпійські цінності можна говорити? Таких спортсменів слід назавжди вигнати з міжнародної арени. Це фото з концерту в "Лужниках", концерту, організованого на підтримку війни та вбивства українців", – написав Гераскевич у Twitter.

Це не перший скандал, у який потрапив Куляк. Під час недавнього етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики він причепив на груди літеру Z – символ воєнної агресії Росії проти України.

Російський гімнаст має бути дискваліфікований за пропаганду війни / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

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Справді, не можна не погодитись з Владиславом Гераскевичем, таких спортсменів потрібно довічно дискваліфікувати.