Для россиян это нормально – брать чужие вещи. Гераскевич высмеял ряженого олимпийца

Рашисты воруют не только чужые территории, но и медали / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Российский гимнаст Иван Куляк опять вляпался в скандал. Во время бутафорного митинга-концерта в "Лужниках" 18 марта, юный рашист появился с чужой олимпийской медалью Рио-2016.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на ряженого "олимпийца" с чужими медалями.

Реклама

"На первом фото виден Иван, тот самый парень из второго фото. На его шее медаль с Олимпиады Рио-2016. Интересный факт, что Ивану тогда было 14 лет, и он не выступал на ОИ. Наверное, это нормально для них – брать чужие вещи.



О каких олимпийских ценностях можно говорить? Таких спортсменов следует навсегда выгнать с международной арены. Это фото с концерта в "Лужниках", концерта, организованного в поддержку войны и убийства украинцев", – написал Гераскевич в Twitter.

Это не первый скандал, в который попал Куляк. Во время недавнего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, он прицепил на грудь букву "Z" – символ военной агрессии России против Украины.

Российский гимнаст должен быть дисквалифицирован за пропаганду войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Реклама

Действительно, нельзя не согласится с Владиславом Гераскевичем, таких спортсменов необходимо пожизненно дисквалифицировать.