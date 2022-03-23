Для армії не шкода й золота! Легендарний українець продає медаль Паралімпіади

Богодайко допомагає захищати Україну / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

На перемогу України зараз працює вся країна. Кожен робить свій внесок у розгром російських окупантів.

Легендарний український спортсмен Євген Богодайко дуже хоче допомогти нашій армії. Спортсмен готовий продати свою золоту паралімпійську медаль! А отримані кошти відправити українським воїнам.

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Під Черніговом бійці ЗСУ знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

Євген Богодайко народився 27 квітня 1994 року у Полтаві.

У нього вроджена аномалія опорно-рухового апарату – немає правої руки від ліктя, проблеми з лівою.

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З дитинства, незважаючи на хворобу, намагався вести активний спосіб життя – займався карате, грав у футбол разом зі здоровими дітьми.

"До мене ніхто ніколи не ставився як до особливого, – розповідав Женя. – Я бігав, стрибав, як і всі діти, отримував на горіхи за пустощі і провини".

Плаванням почав займатися в 11 років.

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А тепер увага! Досягнення Євгена Богодайка: 7 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.