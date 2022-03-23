Для армии не жалко и золота! Легендарный украинец продает медаль Паралимпиады

Богодайко помогает защищать Украину / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

На победу Украины сейчас работает вся страна. Каждый вносит свою лепту в разгром российских оккупантов.

Легендарный украинский спортсмен Евгений Богодайко очень хочет помочь нашей армии. Спортсмен готов продать свою золотую паралимпийскую медаль! А вырученные средства отправить украинским воинам.

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Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Фото: коллаж "Сегодня"

Евгений Богодайко родился 27 апреля 1994 года в Полтаве.

У него врожденная аномалия опорно-двигательного аппарата – нет правой руки от локтя, проблемы с левой.

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С детства, несмотря на болезнь, пытался вести активный образ жизни – занимался каратэ, играл в футбол вместе со здоровыми детьми.

"Ко мне никто никогда не относился как к особенному, – рассказывал Женя. – Я бегал, прыгал, как и все дети, получал на орехи за баловство и проступки".

Плаванием начал заниматься в 11 лет.

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А теперь внимание! Достижения Евгения Богодайко: 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.