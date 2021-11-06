Динамо – Ворскла: онлайн матчу чемпіонату України

Динамо Киев vc Ворскла Полтава / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

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ОНЛАЙН ДИНАМО – ВОРСКЛА

На полі "Олімпійського" зійдуться лідер та четверта команда поточного чемпіонату. Київська команда лише на три очки випереджає свого головного конкурента – донецький Шахтар, тому не має права втрачати очки.

Ворскла, у разі перемоги над командою Луческу, має шанс піднятися на третє місце у турнірній таблиці. Наразі підопічні Юрія Максимова займають четвертий рядок, маючи відставання від луганської Зорі в один бал.

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ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

У попередньому турі "біло-сині" не без труднощів здобули перемогу над Маріуполем з рахунком 3:2. Крім того, кияни провели напружений матч Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому поступилися 0:1.

Полтавці у минулому турі несподівано втратили очки у матчі з аутсайдером одеським Чорноморцем. Проте команда Максимова вдало проводить осінню частину чемпіонату, маючи у своєму пасиві лише дві поразки: від Зорі (0:1) та Шахтаря (0:2).

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СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Ворскла дебютувала в еліті українського футболу в сезоні 1996/97. За цей час команди зіграли між собою в УПЛ 52 матчі. Кияни здобули 40 перемог, у Ворскли – 4. Різниця забитих та пропущених м'ячів 114-34 на користь Динамо.

На фініші минулого сезону команда Луческу розгромила Ворсклу з рахунком 5:1, хет-трик в активі Віталія Буяльського.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики букмекерських контор вважають беззаперечним фаворитом київський клуб: коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.32, на нічию – 5.30, на перемогу Ворскли – 9.30.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Ворскла покажуть у прямому ефірі на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.