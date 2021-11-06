Динамо – Ворскла: онлайн матча чемпионата Украины

Динамо Киев vc Ворскла Полтава / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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ОНЛАЙН ДИНАМО – ВОРСКЛА

На поле "Олимпийского" сойдутся лидер и четвертая команда текущего чемпионата. Киевская команда всего на три очка опережает своего главного конкурента – донецкий Шахтер, поэтому не имеет права терять очки.

Ворскла, в случае победы над командой Луческу, имеет шанс подняться на третье место в турнирной таблице. Сейчас подопечные Юрия Максимова занимают четвертую строчку, имея отставание от луганской Зари в один балл.

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ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре "бело-синие" не без трудностей одержали победу над Мариуполем со счетом 3:2. Кроме того, киевляне провели напряженный матч Лиги чемпионов против Барселоны, в котором уступили 0:1.

Полтавчане в минувшем туре неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером одесским Черноморцем. Тем не менее, команда Максимова удачно проводит осеннюю часть чемпионата, имея в своем пассиве лишь два поражения: от Зари (0:1) и Шахтера (0:2).

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СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Ворскла дебютировала в элите украинского футбола в сезоне 1996/97. За это время команды сыграли между собой в УПЛ 52 матча. Киевляне одержали 40 побед, у Ворсклы – 4. Разница забитых и пропущенных мячей 114-34 в пользу Динамо.

На финише прошлого сезона команда Луческу разгромила Ворсклу со счетом 5:1, хет-трик в активе Виталия Буяльского.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают безоговорочным фаворитом киевский клуб: коэффициент на победу Динамо – 1.32, на ничью – 5.30, на победу Ворсклы – 9.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Ворскла покажут в прямом эфире на канале "2+2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.