Динамо в присутності Луческу розгромило Десну і стало лідером чемпіонату

Динамо розгромило Десну в 5-му турі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У центральному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися лідери чемпіонату Динамо і Десна.

Головний тренер киян Мірча Луческу повернувся після лікарняного до керівництва команди. Але поки лікарі забороняють румунові перебувати на лаві, тому Містер спостерігав за грою з трибуни стадіону імені Лобановського в компанії президента Динамо Ігоря Суркіса.

Два сюрпризи чекали уболівальників "біло-синіх" в стартовому складі: місце в "рамці" зайняв Денис Бойко, також вперше в основі Динамо з'явився новачок Денис Антюх. На вістрі атаки, вже традиційно вийшов Денис Гармаш.

На 32-й хвилині матчу Віталій Буяльський забив гол-красень у ворота Литовки. Півзахисник Динамо прийняв пас від Шапаренко на куті штрафного і закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Кияни збільшили свою перевагу через п'ять хвилин. Сафронов порушив правила проти активного Буяльського і арбітр за допомогою VAR призначив одинадцятиметровий. Удар з "точки" бездоганно виконав Віктор Циганков.

На початку другого тайму воротар "біло-синіх" Денис Бойко пасом від своїх воріт почав гольову атаку, яка завершилася точним ударом Буяльського – 3:0!

У другому таймі замість Дениса Гармаша на поле вийшов ще один дебютант Динамо – Ілля Шкурін. На 79-й хвилині білорус пробив головою після подачі з кутового, м'яч потрапив у Завійського, і від нього влетів в сітку. Це 4:0!

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"Біло-сині" завдяки перемозі над Десною вийшли на перше місце в турнірній таблиці, а чернігівці несуть першої поразки в чемпіонаті.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Динамо – Десна – 4:0

Голи: Буяльський (32, 56), Циганков (37, з пенальті), Завійський (78, автогол)

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тимчик, 67), Забарний, Кедзьора, Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Леднєв, 78), Циганков (Караваєв, 68), Гармаш (Шкурін, 46).

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровський, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицкій (Дегтярьов, 86), Калитвинцев, Картушов, Завійський, Безбородько (Будківський, 46).

Таблиця чемпіонату України: